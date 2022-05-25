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Данис Шакиров встретился с архитектором Сакеном Нарыновым

Данис Шакиров встретился с архитектором Сакеном Нарыновым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.05.2022 0 1

Сегодня Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с советским и казахстанским архитектором, профессором КазГАСА Сакеном Нарыновым.

По совету своего близкого друга, одного из выдающихся казахстанских художников татарского происхождения Камиля Муллашева, Сакен Жомартович посетил Всемирный конгресс татар, ознакомился с деятельностью организации.

На встрече обсудили концепцию новой Соборной мечети города Казани.  Сакен Жомартович на данный момент занимается разработкой проекта Соборной мечети.  В городе он ознакомился с территорией, где будет возвышаться новая мечеть, встретился с архитекторами.

-Над проектами Соборной мечети работает около 20 групп, на конкурсной основе будут отобраны лучшие идеи. Я посетил много стран, где изучал архитектуру мечетей и их историю… Пророк Мухаммад  говорил, что  в молитве важна чистота нравственная, что означает заботу о чистоте сердца и души, чтобы они были свободны от дурных помыслов и привычек, – рассказывает Сакен Жомартович.

Напомним, памятный камень «В ознаменование  строительства  Соборной мечети в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией» был заложен 20 мая.

 

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