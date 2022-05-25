Выставка «В гостях у татар» представлена в Тамбове

С приветствием выступили директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин, начальник отдела по делам музеев и развитию туризма Управления культуры и архивного дела Тамбовской области Александр Бочаров. Елабугу представляли сотрудники ЕГМЗ: главный хранитель фондов Марина Жарковская, руководитель Музея истории города Екатерина Кашапова, заведующий хозяйственной службой Роберт Саляхов и заведующий Галереей редких коллекций Камиль Купаев, который провёл первую экскурсию по экспозиции.

Выставочный проект «В гостях у татар», успешно проведённый уже в 15 городах Российской Федерации, — это настоящая красочная энциклопедия национальной культуры. Экспозиция состоит из 5 разделов и включает в себя богатый материал об истории, культуре татар, кулинарных традициях, литературном наследии, древнем и современном искусстве. Посетители увидят обширный этнографический материал конца XIX – начала XX веков, среди предметов — элементы одежды, орудия труда, посуда, мебель, музыкальные инструменты, изделия с богатой вышивкой с растительным орнаментом. Также представлены ювелирные украшения и работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Наиболее выделяется традиционное татарское искусство кожаной узорной мозаики: знаменитые ичиги — обувь, сшитая из цветной кожи, и тапочки с мягкой и жёсткой подошвой, подушки и панно с растительным орнаментом.

Колоритным дополнением предметно-этнографического ряда выставки «В гостях у татар» являются работы художников России и других стран – участников международных арт-симпозиумов по современному искусству в Елабуге. В них во всем многоцветии изображены обряды и обычаи татар, сюжеты из народного эпоса, воспоминания о детстве и малой родине, достопримечательности Татарстана.

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, Союза музеев России, Национального совета Всемирного конгресса татар, Казанского техникума народных художественных промыслов, Комплексного музея г. Нижнекамска, АО «Эссен Продакшн АГ», мастеров народно-художественных промыслов Джалиля Вильданова, Фарита и Лилии Вафиных. Серия выставок 2022 года посвящена Году культурного наследия народов России.

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