Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан выступит с концертной программой «Туган як» в городах России

С 25 по 28 сентября 2021 Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан выступит с концертной программой «Туган як» / «Родная сторона» в г. Ижевске, г. Сарапуле, г. Глазове, г. Можга в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Программа реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

«Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – «РОСКОНЦЕРТ» получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года.

Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца.

По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

В концерт будут включены лучшие номера из «Золотого фонда» коллектива – номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни, а также новые вокально-хореографические композиции. Оркестр и хор ансамбля познакомят гостей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен.

Музыкальную часть дополнят татарские танцы – сочные жанровые картинки, полные теплоты, насыщенные комедийными эпизодами.

Во втором отделении будет показан музыкально-хореографический спектакль «Туй» («Свадьба»), основанный на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар начала XX столетия. Данный спектакль с успехом был представлен в Казани, в Москве, Владимире, Чебоксарах, Перми, Свердловске, Тюмени и других российских городах.

Федеральная программа «Мы – Россия» стартовала по инициативе Министерства культуры РФ в феврале 2020 года. Оператором проекта по поручению Минкультуры России стал ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Федеральная программа «Мы – Россия» осуществляется согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ и впервые с советского времени объединяет гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, а также вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски. В 2021 году в рамках широко востребованной новой программы выступят 32 национальных творческих коллективов. ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года. ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, фестиваль «Балтийские дебюты», Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», День славянской письменности и культуры, фестиваль «Территория мира – Территория музыки» и мн. др. С 2020 года «РОСКОНЦЕРТ» – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия». Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.