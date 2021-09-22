В селе Аракаево Свердловской области с успехом прошел VI Всероссийский форум татарских краеведов

В селе Аракаево Нижнесергинского района Свердловской области с успехом прошел VI Всероссийский форум татарских краеведов. Форум начал свою работу 4 сентября в г.Омске, продолжил работу в г.Тара, селах Уленкуль и Каракуль Большереченского района Омской области. 10 сентября делегация прибыла на станцию Дружинино откуда ранним утром на комфортабельных автобусах ансамбля песни и танца «Сардария» отправилась в Аракаево.

На церемонии открытия от имени губернатора Свердловской области с приветствием выступил заместитель управляющего Западным управленческим округом Свердловской области Андрей Александрович Язьков. Глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Васильевич Еремеев за вклад в сохранение татарских народных традиций на территории Нижнесергинского района вручил идейному организатору форума – профессору Альберту Ахметжановичу Бурханову памятную медаль «95 летие Нижнесергинского муниципального района». С приветственным словом выступил глава Михайловского муниципального образования Михаил Васильевич Петухов.

В работе форума в Аракаево приняло участие 180 делегатов из 22 регионов Российской Федерации. Для делегатов была подготовлена обширная культурная программа со знакомством с деятельностью МУК НКК с.Аракаево, посещением Аракаевского историко-краеведческого музея, знакомством с достопримечательностями Аракаево, посещением смотровой площадки, участием в работе пленарного заседания, где ознакомились с передовым опытом татарского краеведения, обсуждением проблем, определением направлений дальнейшей деятельности. По итогам форума единогласным решением принята резолюция, в которой подробно расписаны итоги работы, направления деятельности и приоритеты развития татарского краеведения на ближайшие годы.

Выбор Аракаево для проведения форума не случаен – это одно из древнейших татарских сел на среднем Урале, здесь испокон веков сохраняются фольклорные обычаи, традиции и обряды, которые передаются из поколения в поколение, здесь все этим дышит. И поэтому даже обед, приготовленный на 180 человек, был проведен обрядом в форме мастер-класса «Корбан ашы». А поводом послужило рождение новой жизни. В семье Салавата и Эльвиры Губаевых 1 августа 2021 родился третий сын ТАРХАН. По мусульманским законам при рождении в семье дочери полагается заклание 1 жертвенного животного (барана), при рождении сына двух. Вот этот обряд пришелся как нельзя кстати и был совершен в Аракаево. Его еще называют «бэби туе» или праздник (свадьба малыша). Обряд проведен с соблюдением всех требований ислама имамом мечети с.Аракаево Рифкатом хаджи Гафаровым. Отличительная особенность в Аракаево – это блюда национальной кухни местных татар и порядок их подачи. Сказать честно мастер-классы и увиденное в Аракаево удивили многих. Также участники приняли участие во всемирной акции «Татарский диктант 2021», а также приняли участие в мастер-классе по тамбурной вышивке. Завершился форум концертом профессиональных артистов из Татарстана.

Вся тяжесть и ответственность по приему гостей, приготовлению блюд, сервировке и общей организации форума легла на плечи активистов Свердловского регионального отделения татарских женщин «АК КАЛФАК» из Аракаево и с этой задачей они успешно справились. Как же было приятно ощущать чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, видя тепло и блеск в глазах гостей. А мы не прощаемся, а говорим: «До скорых встреч в Аракаево».