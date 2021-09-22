В этом году в республиканском конкурсе «Татар сүзе» появились две новые номинации — «Автор-исполнитель» и «Семья». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал художественный руководитель татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Айдар Файзрахманов.

«Добавили две номинации. В номинацию „Автор-исполнитель“ приглашаем поэтов, готовых со сцены прочитать свои произведения. Вторая новая номинация — „Семья“. В прошлом году были выступления детей с родителями или же двух детей из одной семьи, поэтому решили сделать такую номинацию», — пояснил Айдар Файзрахманов.

В номинации «Автор-исполнитель» в первую очередь оценивается содержание, посыл произведения, в то же время мастерство исполнения тоже имеет значение, добавил он.

В этом году республиканский конкурс художественного слова «Татар сүзе» пройдет во второй раз. В первом конкурсе в 2020 году приняли участие около четырех тысяч человек.

Конкурсанты соревнуются в чтении стихов, басен, прозы. Возраст участников не ограничен, в конкурсе могут принять участие как профессионалы, так и авторы стихов, а также семьи. Заявки на участие принимаются до 1 декабря в формате видеозаписи на электронный адрес Татарской филармонии или на номер в WhatsApp. Итоги конкурса будут подведены 21 февраля 2022 года в Международный день родного языка.

tatar-inform.ru