Исследователи из Общества татарских краеведов Республики Башкортостан провели круглый стол в Дюртюлях

27 августа в г.Дюртюли с.г. по инициативе краеведов Дюртюлинского района и специалистов общества татарских краеведов Республики Башкортостан прошел круглый стол на тему: «Задачи и перспективы развития татарского краеведения Приуралья». На мероприятие были приглашены сотрудники библиотек, любители истории и краеведы Дюртюлинского района, а также краеведы из с.Шаран, г.Стерлитамак и г.Уфы. За день до проведения мероприятия представители администрации города попытались заблокировать его проведение, однако, благодаря поддержке владельца торгового центра «Таныш» в предоставлении помещения, круглый стол удалось провести.

В ходе круглого стола были заслушаны доклады на самые различные темы.

Председатель Исполкома общества татарских краеведов, архивист, краевед-исследователь Руслан Масагутов из г.Уфы выступил с докладом раскрывающий актуальные проблемы исследования истории татарских населенных пунктов. Он рассказал об успехах в деятельности общества татарских краеведов Республики Башкортсотан за 2021 год, поведал о фондах, хранящихся в Национальном архиве Республики Башкортостан и фондах РГАДА (Российского Государственного Архива Древних Актов) г. Москва, которые содержат большое количество очень ценных документов способных пролить свет в историю населенного пункта.

Предприниматель из г. Стерлитамака и спонсор нескольких татарских проектов Мударис Шигабутдинов ознакомил собравшихся с ранней историей г.Дюртюли по документам РГАДА. Судя по новым открывшимся архивным данным, возраст г.Дюртюли насчитывает не менее 300 лет. Также выступающий рассказал историю своей родной деревни д.Гублюкучуково Дюртюлинского района, ранние упоминания которого восходят аж к XVI веку.

Краевед из села Старокангышево Дюртюлинского района Светлана Гареева поделилась историей рода служилого татарина Казакова в истории таких деревень как Миништы и Старокангышево Дюртюлинского района. Казаков будучи исламским священнослужителем был направлен в дюртюлинские края из Оренбургской губернии. Род Казаковых одна из многочисленных не только в районе, но и за ее пределами. Результатом ее долголетней работы стали книги «Старый Кангыш» и «Монгол Кангыщ»

Краевед-исследователь из д.Венеция Ильмир Мифтахов познакомил с историей Забелья по картографическим материалам конца XIX – начала XX века. Автор поведал историю возникновения таких малых деревень как: Венеция, Алпан (Инвалидка), Бурный Поток и Новые Дюртюли.

Гость из села Шаран Республики Башкортостан Руслан Шарипов, специалист по генеалогии, выступил с темой о значении изучения родословных в истории населенных пунктов. Показал присутствующим четыре составленным им родословных, одна из которых насчитывает 14 поколений, и ведет отчет с начала XVI века. Исследовательскую работу автор намерен и впредь продолжить.

Любитель истории и старины Ильфир Шайлимамов из села Ярмино Дюртюлинского района выступил с рассказом о том, как он вот уже в течение многих лет в своем огороде находит предметы старины, среди которых монеты разных эпох и другие многочисленные артефакты. Пожалуй, наиболее ценным предметом в его коллекции является округлый, металлический предмет с изображением мечети с одной и надписью на арабском языке с другой. Предмет может быть отнесен к временам Золотой Орды.

В ходе встречи краеведов прошла презентация второго издания книги Татары Уфимского уезда. Участники круглого стола также познакомились с новыми печатными изданиями об истории татар Башкортостана. Были представлены книги краеведов Дюртюлинского района. Участники мероприятия не только получили книгу «Татары уфимского уезда», но и второй номер журнала «Туган җир» полностью посвященный материалам татарских краеведов из Республики Башкортостан.

От имени Дюртюлинского телевидения краевед Светлана Гареева и ее супруг Ришат Раисович были награждены благодарственным письмом за совместную работу над созданием цикла телевизионных передач «В поисках артефактов» на канале «Дюртюли-ТВ», посвященных истории Дюртюлинского района.

Завершился круглый стол с обсуждения проблем стоящих перед краеведами сейчас и поиском путей их решения. Гости мероприятия отметили, что многое открыли для себя нового, узнали больше об истории своего района и города.

Это, пожалуй, первое мероприятие в Башкортостане, когда именно по инициативе краеведов района проводится такое мероприятие на местах с приглашением специалистов по архивному делу. Проба оказалась более чем удачной. Принято решение проводить подобные круглые столы и в других татароязычных районах Республики Башкортостан. Достигнуты договоренности, что следующее подобное мероприятие состоится в октябре этого года в Шаранском районе Республики Башкортостан.

Резюмируя работу круглого стола нужно отметить, что татарское краеведение в Башкортостане набирает силу и имеет большие перспективы, если краеведам активно и совместно работать в своих районах, доносить до населения исторические знания и документы, а также делиться новыми печатными изданиями по истории татарского народа.

Ильмир Мифтахов, Руслан Масагутов