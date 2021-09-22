Всероссийский слет национальной лиги студенческих клубов в Казани

С 21 по 27 сентября в Казани проходит слет Национальной лиги студенческих клубов. Вчера, 21 сентября состоялось его торжественное открытие.

По этому случаю в Казань прибыли 700 студентов-участников, молодые ребята, которые являются лидерами студенческих клубов и объединений в своих вузах. Еще 1500 человек будут наблюдать за ходом событий онлайн.

Слет НЛСК проходит в рамках Всероссийского студенческого форума. Этот проект более 50 тысяч участников со всей России – российских студентов, участников и лидеров студенческих клубов, авторов важных социальных проектов. Форум проводится в рамках Национального проекта «Образование».

Открытие слета было ярким и интересным, танцевальные номера в необычных костюмах, песни, зажигательные видеофрагменты. С открытием слета участников поздравил директор Федерального государственного автономного учреждения «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов. Он зачитал приветственное письмо Президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня ваши умения и свежий взгляд, амбициозность и творческая энергия востребованы в решении задач развития городов, регионов, всей России. Потому мы создаём широкое пространство возможностей для самореализации, для претворения в жизнь перспективных проектов и инициатив, авторами которых выступают молодые ребята. И проведение Всероссийского студенческого форума — часть этой большой, многогранной деятельности», – говорится в письме.

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов также выступил с приветственной речью к участникам:

«Мы рассчитываем, что у этого форума теперь есть прописка — он прописался в Казани. К нам приехали ребята почти со всей страны — в этом году это тысяча человек из 80 регионов России. Многие из них впервые в Татарстане. Для нас этот форум — ещё и возможность познакомить талантливых инициативных студентов со всей страны с Татарстаном и Казанью, с имеющимися возможностями для их творческой и профессиональной самореализации».

Министр подчеркнул, что форум – это уникальная возможность студентам из разных уголков нашей страны пообщаться друг с другом и обменяться опытом.

Главная цель слета НЛСК создание экосистемы взаимодействия и развития студенческих сообществ и объединений, рост вовлеченности студентов в проекты и программы молодежной политики своего вуза/региона.

Слет НЛСК продлится до 27 сентября, участников ждет интересная программа: обучающие модули «Корпорация НЛСК», факультативы по личной эффективности «Компетенции будущего», грантовый конкурс росмолодежи.

protatarstan.ru