Губернатор Омской области Александр Бурков на вертолете прилетел в сгоревшую дотла омскую деревню

Губернатор пообещал местным жителям новое жилье и помощь в восстановлении документов и утраченного имущества. Деревню отстроят заново.

Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 7 мая, на вертолете прилетел в сгоревшую накануне деревню Каракуль Большереченского района. Страшный пожар уничтожил половину села: 14 домов, 10 строений и магазин. Без крова остались порядка 40 сельчан.

Губернатор с воздуха осмотрел деревню и ее окрестности. Видно, что пожар практически уничтожил одну улицу, также выгорел трава вокруг деревни.

Глава региона встретился с погорельцами, которым пообещал новое жилье.

– Глава района посчитает, из чего строить, где строить. Без вас решение принимать не будет. Решим, какие материалы, в какие сроки, или двухквартирные дома будем строить. Главное, что никто не погиб – все остальное дело наживное, – цитирует Буркова ГТРК «Иртыш».

Сельчане отметили, что хотели бы новые дома только из качественных материалов. Очевидно, что отстроить деревню заново нужно до наступления холодов. omskinform-ru