Председатель Национального Совета принял участие в посадке деревьев на территории музея Фатиха Карима

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе рабочей поездки в Республику Башкортостан посетил село Аитово Бишбулякского района. Здесь он ознакомился с деятельностью музея поэта-фронтовика Фатиха Карима. Гостей у музея встретили с чак-чаком. Василь Шайхразиев поздравил собравшихся с наступающим праздником Победы.

Председатель Национального Совета возложил цветы к бюсту поэта. Также принял участие в посадке молодых деревьев на территории музея.

Напомним, музей Фатиха Карима был открыт 19 июля 1971 года. Со временем здание обветшало и ему требовался ремонт. В 2017 году соотечественники из Башкортостана обратились к заместителю Премьер-министра Татарстана, председателю Национального Совета Василю Шайхразиеву с просьбой реставрации музея. Василь Шайхразиев поддержал идею и сообщил руководству республики.

Современный музей, реконструированный при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, вновь распахнул свои двери в родной деревне Фатиха Карима 28 августа 2019 года.