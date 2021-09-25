Гульнара Сергеева посоветовала фотографировать заполненные анкеты переписи

Заслуженный юрист РФ, партнер адвокатской коллегии SERGIS Гульнара Сергеева назвала целесообразным действием фиксацию на фото данных, внесенных переписчиком в ходе заполнения анкеты Всероссийской переписи населения. О своем видении проблемы она рассказала во время пленарного заседания национального собрания «Милләт җыены».

«В случае, когда данные вводит переписчик, будет хорошо, если внесенную на планшете информацию сфотографируете. В спорных случаях это можно использовать как доказательство», — объяснила Сергеева. Она также напомнила, что в 2020 году было заключено соглашение между коллегией и Всемирным конгрессом татар.

«В ходе подготовки к переписной кампании проблем практически не было. В то же время совместно с нашими партнерами, работающими в разных регионах России, мы изучаем случаи нарушения прав татар в стране», — рассказала спикер.

«Я бы просила отдельно обратить внимание на электронную форму прохождения переписи, потому что это самый объективный, удобный и надежный способ. В этом вам могут помочь представители молодого поколения — дети, внуки. Один человек может дать данные по всей семье», — пояснила юрист.

По словам Сергеевой, поступают обращения от граждан из-за нарушения их права на изучение родного языка. «В конгресс часто приходят жалобы от родителей учеников из татарских деревень в регионах. У них в деревнях закрываются татарские школы и ограничивается возможность изучать татарский язык», — уточнила она.

Гульнара Сергеева привела в качестве примера ситуацию, когда в одном из регионов России, несмотря на заверения руководителей областного и районного управлений образования, вопрос изучения родного языка без объяснения причин остается нерешенным. «В каждом случае отказы со стороны образовательных учреждений тщательно изучаем», — заключила юрист.