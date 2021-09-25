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Участники Всероссийского форума татарских журналистов собрались в Ижевске

Участники Всероссийского форума татарских журналистов собрались в Ижевске

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.09.2021 0 5

Сегодня представители татарских средств массовой информации прибыли в столицу Удмуртской Республики – Ижевск. Порядка 40 журналистов из 10 регионов Российской Федерации примут участие в работе круглого стола на тему «Татарские периодические издания: вчера, сегодня, завтра».

Для участников форума предусмотрена экскурсия в Соборную мечеть г. Ижевска, гимназию имени Г.Тукая, а также Дом дружбы народов.

Культурная программа состоит из посещения концерта Ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Мероприятие пройдёт в стенах Государственного театра оперы и балета Удмуртии.

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