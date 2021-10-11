Гузель Абульханова: Историю можно переписать, а музыкальный фольклор не получится

На 2022 год запланирован масштабный уникальный Международный Музыкальный Фестиваль, посвященный наследию выдающегося татарского композитора Шамиля Шарифуллина. О композиторе и его наследии рассказала организатор фестиваля, дочь композитора – Гузель Абульханова.

По своему образованию я музыкант – пианистка, окончила Казанскую консерваторию. Второе мое образование – экономическое, получила его на экономфаке КГУ по президентской программе. Туда я пошла не случайно, до этого много лет занималась организацией мероприятий по направлению классической музыки. Провела большое количество мероприятий, около 500 за 20 лет, начиная со студенческих лет. Вначале это были небольшие камерные концерты, затем все более и более масштабные проекты. Моя основная деятельность на данный момент — это преподавание. Педагогический стаж у меня более 25 лет, поскольку по образованию я в первую очередь все-таки музыкант. Но своим призванием считаю музыкальное продюсирование.

Будучи дочерью Шамиля Камилевича Шарифуллина, я была одним из первых его слушателей и даже критиков. Меня всегда удивляло то, что папа прислушивался к моим комментариям, даже когда я была еще совсем маленькой. Он играл мне свои новые произведения и спрашивал, нравится ли. И будучи 10-летним ребенком, я могла смело заявить, что есть моменты, которые стоило бы изменить. Папа серьезно задумывался над моими словами и, что интересно, прислушивался и переделывал. Это ввергало меня в шок, потому что я осознавала значимость моего отца, понимала уникальность того, что он создает, и, самое главное, он прекрасно понимал, что он делает.

Наши современные татарстанские композиторы оторваны от своих корней, от нашего исконного фольклора, и самое горькое лично для меня, как для музыканта, что они и не хотят это изучать и не изучают. У нас много талантливых композиторов, но они создают что-то свое.

Любой композитор мира, как считал Шамиль Шарифуллин, должен знать и серьезно изучать фольклор, потому что это база для творчества всех выдающихся композиторов, таких как Бах, Брамс, Лист, Дворжак, Барток, Кодай и многих других. Все они за основу брали фольклор, а затем развивали его с помощью своего таланта. И поэтому их музыка навсегда осталась в веках. Эту мысль он доносил до своих учеников разных национальностей.

Помимо прочего, Шамиль Шарифуллин был и педагогом, он имел огромный педагогический опыт, и среди его выпускников такие мэтры, как Рустем Абязов – создатель оркестра «La Primavera» и успешный композитор и продюсер, популярный татарский композитор-песенник Риф Гатауллин, обладатель российской молодежной премии «Триумф», доктор искусствоведения, композитор и создатель журнала медиамузыки Александр Чернышев и многие другие. Все они – выпускники консерватории по классу композиции Шамиля Шарифуллина.

И самое главное, он был не только композитором, но и ученым. И на фестивале хотелось бы показать все грани его масштабной личности! Для этого мы планируем привлекать ученых со всего мира. То, что он сделал для Татарстана, и не только для него, можно приравнять к наследию выдающихся композиторов – классиков Золтана Кодая и Белы Бартока. Они много лет системно занимались сбором венгерского фольклора, благодаря чему мы сейчас имеем внушительное наследие и знаем о связи венгерского фольклора и фольклора народов Поволжья.

Вообще, надо отметить, что вся мировая культура связана, а фольклор имеет общие корни. Все это ярко прослеживается в музыке, которую Шамиль Камилевич изучал более 30 лет, начиная с юношества. Все его работы сейчас нужно издавать и, главное, нужно делать так, чтобы все записанное им звучало. Это наследие не должно остаться «в столе», оно обязательно должно быть задействовано и востребовано. Я считаю, нам есть чем гордиться.

Шамиль Шарифуллин не дожил два года до своего шестидесятилетия. В 2001 году он тяжело заболел и был забыт многими. Жил в нищете, часто за неуплату у него отключали телефон, а инвалидность снимали группу за группой. Три года он не писал музыки, но работал над своим научным трудом «Антология‑путеводитель по татарской народной музыке», который мечтал издать. Спустя три года он снова стал работать, и как только у него впервые в жизни появился компьютер, написал цикл детских песен, романсов, оркестровки и симфонические произведения. Папа очень хотел, чтобы эти произведения были исполнены. 26 сентября 2007 года мне удалось организовать концерт «Две мировые премьеры», на котором были исполнены «Татарские танцы» и «Татарские буколики».

В 2022 году мы надеемся провести Музыкальный Фестиваль имени Шамиля Шарифуллина. Я уверена, что фестиваль поднимет нашу татарскую культуру на новую ступень развития. Сейчас мы активно обсуждаем формат фестиваля, дорабатываем детали. Планируется, что он будет международным. Задумки масштабные, поскольку наследие композитора велико: это и хоровая музыка, поскольку он считается классиком хоровой музыки Татарстана, также есть симфоническая и камерная музыка, музыка к кино, балеты, музыка к спектаклям, а также музыка для детей и многое другое.

В среде музыкантов-профессионалов имя Шамиля Шарифуллина хорошо знакомо. Но сейчас идет глобальное «опопсение» всего, и сфера классической музыки тоже претерпевает глобальные изменения. Все серьезно мыслящие люди сейчас об этом говорят и все это прекрасно понимают. И, к сожалению, эта тенденция имеет место по всему миру. Глобализация стирает грани народного по всему миру, вследствие чего забывается исходная культура. Но с этим ничего не поделать, это веяние времени.

Наверное, я могу сказать, что мой отец был счастливым композитором, поскольку в возрасте 26 лет он написал свой самый знаменитый концерт «Мунаджаты» для хора а капелла, который сразу вошел в репертуар всех хоровых коллективов. Более того, выпускники Казанской консерватории, разъезжаясь по всему миру, продолжали петь его песни и хоры. Потому что музыка не имеет национальности, это общенациональное достояние. Это уникальный вид искусства, который передает и распространяет наши традиции. Если историю можно переписать, то изменить музыкальный фольклор не получится никак. Как его исполняли испокон веков, таким он и останется, в нем всегда остается народный код. Я считаю, что фольклор необходимо изучать.

Шамиль Шарифуллин – популярный хоровой композитор, классик. Его произведения звучали даже в Ватикане – в 1987 году на фестивале хоровых культур. Но сейчас нет такой массовой популяризации его творчества, этим занимаемся только я и мои единомышленники, и очень здорово то, что их много и их количество постоянно растет. Это и профессиональные музыканты, и преподаватели вузов, и ведущие музыканты России и мира. И я верю, что придет такое время, когда произведения Шарифуллина будут исполняться, например, в Карнеги-холле и звучать со всех лучших сценических площадок мира.

Впервые он услышал пение народных песен еще в детстве от своей бабушки – Халимы Алимджановны Каримовой, урожденной Каратаевой. Они вместе пошли на кладбище навестить могилу дедушки, и она запела. Моему отцу стало интересно, что она пела, но, поскольку тогда все религиозное было под запретом, она сказала внуку закрыть уши и забыть все, что он услышал. Но он не забыл, и тогда зародился интерес к народной музыке.

Намного позже, когда Шамиль Шарифуллин стал музыкально грамотным человеком, он стал записывать напевы бабушки. У нее была феноменальная память, она напела ему множество уникальных мелодий. Шамиль Шарифуллин с дочкой Гузель, 1976г. Затем у отца появилась идея, что необходимо глубже изучать тот или иной регион, и он стал выезжать в экспедиции, где записывал носителей фольклора. Он стал это делать, начиная со своих 19 лет. Затем это стало официально, и годы спустя он стал заведующим кабинета музыки народов Поволжья. Он прекрасно знал фольклор всего Поволжья, а вместе с тем и всего мира. Раньше в экспедиции ездили на тракторах и в высоких кирзовых сапогах, поскольку нормальных дорог не было. Отец брал с собой магнитофон «Романтик», для которого бабушка сшила чехол. Папа записывал всех бабушек, каких только встречал. Тогда он был совсем молод, а бабушкам было от 70 до 90 лет, и они сумели сохранить в памяти красоту дореволюционных мелодий. И он начал системно этим заниматься. Причем часто ему встречался старо-татарский язык, фарси, и для расшифровки приходилось обращаться к ученым-филологам и к словарям.

Собирая материал, он просто заходил в случайные дома, разговаривал с бабушками, а они ведь могли сразу и не раскрыться. Для того, чтобы ему спели, нужно было обязательно познакомиться, расположить к себе. У него это получалось, он был скромным молодым человеком, с серьезным взглядом, и они ему пели все песни, какие знали. Правда, бывали сложные эпизоды, когда кто-то стеснялся или был не в настроении и не пел. Одна бабушка очень долго не хотела петь и только спустя два часа наконец решилась. И выдала очень красивый напев, который позже лег в основу многих произведений отца.

Таким образом, он по крохам собирал весь этот материал в течение 30 лет. И если в начале своей работы он многого не понимал, то ближе к концу мог спокойно сам переводить песни. Таким образом и собрался этот огромный багаж. Уже более 15 лет весь этот материал лежит в издательстве, это огромный объемный труд в 50 печатных страниц – «Антология – путеводитель по татарской народной музыке».

Болгарские бизнесмены предлагали издать эту книгу в Болгарии. Но мы отказались, поскольку уверены, что она должна выйти именно в Татарстане. В ней систематизирован детский фольклор, а также фольклор юности, зрелости и, конечно, старости. Большинство из мелодий, записанных в этой книге, мы уже забыли! Мы ведь в большинстве своем знаем казанскотатарский фольклор, отец же занимался сбором материала разных этнических групп татар: казанских, сибирских, астраханских, мишар, крымских татар. Причем, работая с фольклором мишар, он обнаружил, что в нем сохранены старинные булгарские традиции.

Первое хоровое исполнение концерта «Мунаджаты» состоялось в 1975 году. Его исполнил хор Казанской консерватории. И в хоре были исполнители разных национальностей, но пели они на татарском языке. Конечно, был акцент. В перспективе мы надеемся сделать современную запись и в идеале без акцента. Но для этого нужно выполнить две задачи. Во-первых, должно быть высокопрофессиональное исполнение, а во-вторых, исполнители должны хорошо владеть языком. Жанр мунаджатов тогда не изучался по идеологическим причинам. Что касается этого жанра у других народов, то он, к сожалению, так глубоко не изучен. Он есть у туркмен, узбеков, таджиков, но такого масштабного изучения этого вопроса нет. Сейчас наша задача вернуть то, что было отнято у нашего народа после 1917 года. Именно татарские мунаджаты сегодня, благодаря труду Шамиля Шарифуллина, его музы и вдохновительницы – музыковеда Наили Шарифуллиной, обрели второе дыхание и мы знаем их и можем слышать.

Гузель Шамилевна Абульханова – советник ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, дочь композитора Шамиля Шарифуллина.

Шамиль Камильевич Шарифуллин (1949-2007) – выдающийся татарский композитор, профессор Казанской консерватории имени Назиба Жиганова, лауреат премии Союза композиторов РФ (1985), заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (1999), лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2005). Имя Шамиля Шарифуллина в среде композиторов, музыкантов Татарстана и России давно стало синонимом профес­сионализма. С именем Шамиля Шарифуллина ассоциируются возрождение и оригинальное воплощение в композиторской практике древних слоев татарского фольклора.

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