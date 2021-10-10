В Бухаре состоялся круглый стол, посвященный Ходжа Булгари

8 октября 2021 года в г.Бухара состоялся круглый стол, посвященный теме изучения Мазара Ходжа Булгари и жизнедеятельности татарских просветителей в Бухаре, организованный Татаро-башкирским национальным культурным центром (ТБНКЦ) Бухарской области.

В мероприятии приняли участие доктор исторических наук, директор Научно-исследовательского центра «Наследие Бухары» Роберт Альмеев, преподаватель кафедры «История Бухары» Бухарского Государственного педагогического университета Мухаммадали Мубинов, заведующая сектором отдела абонемент библиотечного центра имени Абу Али Ибн Сино МарифатАбдурахманова, заведующая сектором правового отдела Эльмира Хусаинова, а также члены Правления и активисты ТБНКЦ Бухарской области.

В процессе работы круглого стола были рассказаны факты о возникновении квартала Ходжа Булгари, остатках медресе, о реконструкции мечети, одноименной махалле и ее нынешнем расположении.