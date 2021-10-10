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В Ташкенте состоялась встреча с блогерами из Татарстана

В Ташкенте состоялась встреча с блогерами из Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.10.2021 0

6 октября 2021 года в г.Ташкенте в кабинете Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента в здании Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан состоялась встреча с блогерами из Республики Татарстан.

Во встрече приняли участие члены гости из Татарстана, представители Министерства туризма и спорта Республики Узбекистан, Правления и активисты ТОКПЦ г.Ташкента.

Были обсуждены вопросы сохранения родного языка, традиций, культуры татарского народа. Особый интерес гостей вызвала информация о высоком и бережном отношении государства к молодежи и к межнациональным отношениям. Блогеры ознакомятся с туристическим потенциалом и древними городами Республики Узбекистан. 

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