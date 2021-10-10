В Альметьевске в творческой битве сошлись 300 участников фестиваля «Безнең заман»

В Альметьевске отгремел гала-концерт первого зонального тура IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Здесь в творческой битве сошлись 300 участников из 15 муниципальных районов Татарстана. За шанс пробиться в проект творческая молодежь поборолась в трех категориях — «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы».

«Фестиваль является уникальнейшей площадкой, где работающая молодежь, которая профессионально проявляет себя в различных направлениях – научной, образовательной и других – также может заявить о себе и в творческой деятельности», — отметил заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Он напомнил присутствующим, что в первый год проведения фестиваля в нем приняло участие около 30 коллективов. На сегодняшний день проектом было принято 186 заявок.

Так как проект приурочен к Году родных языков и народного единства, участники через песни и танцы показывали всю красоту культур разнообразных народов, проживающих в Республике Татарстан.

Номера оценивало компетентное жюри в лице председателя жюри – заслуженной артистки РФ, народной артистки РТ, солистки Госоркестра народных инструментов РТ Резеды Галимовой; сопредседателя жюри – лауреата Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженного деятеля искусств РТ, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова; заслуженного работника культуры РТ, худрука студии театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой и других.

Они также провели мастер-классы и круглые столы для участников республиканского движения.

«Планка задана высочайшая! Перед нами выступили потрясающие ребята. Сказать, что я в восторге, – ничего не сказать. Я наблюдаю за ними несколько лет и вижу, что с каждым годом они показывают все более качественный профессиональный результат», — отметил член жюри – заслуженный работник культуры РТ, заведующая труппой Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова Алина Ивах.

Следующие отборочные туры пройдут 15–16 октября в Нижнекамске, 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.

Команды и участники, проявившие себя на зональных этапах с лучшей стороны, встретятся 12–13 ноября в суперфинале фестиваля. Он пройдет в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Имена победителей станут известны на Гала-концерте, который состоится 15 ноября в КРК «Пирамида». Именно здесь номинируют команду-победителя, которая станет обладателем Гран-при и получит традиционный переходящий Кубок Президента РТ, а также денежную премию в размере 500 тыс. рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

tatar-inform.ru