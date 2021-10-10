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Председатель ДУМ Ивановской области посетил мечеть «Миргазиян» г.Казань

Председатель ДУМ Ивановской области посетил мечеть «Миргазиян» г.Казань

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.10.2021 0 8

8 октября, мечеть «Миргазиян» г.Казань с братским визитом посетил Фарит Ляпин – председатель Духовного управления мусульман, председатель Региональной общественной организации Национально-культурной автономии татар, член Общественной палаты Ивановской области. Гостя в стенах мечети встретил имам-хатыб Абдуррауф хазрат Забиров и провел для него экскурсию, ознакомил с деятельностью мусульманской религиозной организации и подарил ему авторские издания.

Фарит хазрат Ляпин выступил перед прихожанами мечети и рассказал им о жизни мусульман и татарской общины своего региона, а также с деятельностью ДУМ Ивановской области.

Неделей ранее джума-намаз в мечети “Миргазиян” проводил Нафигулла хазрат Аширов – муфтий, председатель ДУМ Азиатской части России.

dumrt.ru

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