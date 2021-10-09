Исламский ученый с мировым именем посетил могилы татарских богословов

В эти дни в Татарстане пребывает один из крупнейших современных специалистов по акыде, ильм аль-каляму, логике и усуль аль-фикху шейх Саид Фуда. Ученый с мировым именем приехал в Россию для проведения лекций в Болгарской исламской академии и для встреч с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

В рамках визита в Казань ученый посетил Татарское кладбище в Ново-Татарской слободе г.Казани, где покоятся выдающиеся татарские богословы, имамы и ученые, такие как Шигабутдин Марджани, Ахмадзаки хазрат Сафиуллин, Закария хазрат Минвалиев, Шайхульислам Хамиди, Галимджан Баруди, Каюм Насыйри и др. Шейх прочитал аяты Священного Куръана и совершил у могил ду’а за упокой души известных татарских религиозных деятелей, просветителей и мусульманских ученых, нашедших здесь последнее пристанище.

Шейх знаком с трудами татарских ученых, в частности, с творчеством Марджани. Кроме того, его ученик подготовил к изданию книгу Ахмада Хади Максуди.

dumrt.ru