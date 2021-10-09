Проект «Татарская слобода» появился в мастер-плане благодаря активности астраханцев

Сохранение исторического облика старого центра Астрахани – одна из основных идей мастер-плана Астраханской агломерации. На состоявшихся общественных слушаниях главный архитектор проекта Института Генплана Москвы Григорий Мустафин особо отметил активность астраханцев, обеспокоенных судьбой Татарской слободы.

Район старинной малоэтажной застройки, примыкающий к каналу имени Варвация, по мнению многих проживающих в нём людей, совсем не ветхий и подлежит не сносу, а охране, как архитектурное наследие. Жильцы домов, построенных не одну сотню лет назад, утверждают, что условия жизни здесь вполне комфортные и требуют ограничить в этом районе строительство новоделов, портящий облик Татарской слободы.

К слову, разработчики проекта мастер-плана на открытых слушаниях подтвердили, что полученные ими предложения по судьбе Татарской слободы занимают несколько страниц, под которыми собрано довольно много подписей астраханцев.

Исходя из этого на данном этапе предлагается провести отдельный семинар для подробного обсуждения темы и разработки конкретных решений.