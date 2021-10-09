Петербуржцев приглашают на творческий вечер композитора Рашида Калимуллина

15 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана, председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Татарстана Рашида Калимуллина.

Композитор Рашид Калимуллин – один из ведущих современных композиторов России, музыкант, сочинения которого с успехом звучат во многих странах мира. Лауреат международных конкурсов, народный артист России и Татарстана, лауреат премии им. Д. Шостаковича.

Солисты: Станислав Малышев (скрипка), Алина Шарипжанова (сопрано), Айдар Сулейманов (тенор).

В концерте принимает участие оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной

Художественный руководитель и дирижер – Анна Гулишамбарова.

Вход по пригласительным.

Пригласительные можно получить в Постоянном представительстве Республики Татарстан по адресу: Васильевский остров,11 линия, дом 14/39, пом. 2. Тел.: 323-12-27

Начало в 19 часов.

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