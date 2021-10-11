Рустам Минниханов объявил 11 октября 2021 года днем траура в связи с авиакатастрофой в Мензелинском муниципальном районе

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал Указ об объявлении 11 октября 2021 года днем траура в связи с авиационной катастрофой, произошедшей в Мензелинском муниципальном районе.

«В связи с трагической гибелью людей в авиационной катастрофе, произошедшей 10 октября 2021 года в Мензелинском районе Республики Татарстан, выражая скорбь по погибших и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

Объявить 11 октября 2021 года днем траура в Республике Татарстан.

В день траура на всей территории Республики Татарстан приспустить государственные флаги Республики Татарстан.

Предложить телерадиокомпаниям и организациям культуры отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура.

Кабинету Министров Республики Татарстан подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте Указа.

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