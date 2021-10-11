В национально-культурной автономии татар г. Сургут открылась воскресная школа по изучению татарского языка

10 октября в стенах Национально-культурной автономии татар г. Сургута состоялось открытие нового учебного года воскресной школы по изучению татарского языка. Где бы мы не жили, важно не забывать свой родной язык и стараться учить ему своих детей и внуков. Ведь если жив язык – не пропадет и нация.

На торжественное открытие нового учебного года в воскресной татарской школе собрались все неравнодушные к родному языку: дети, родители, участники ансамбля «Сандугач», члены автономии.

С приветственными словами и поздравлениями выступил муфтий Югры, председатель региональной национально-культурной автономии татар Тагир Хазрат Саматов. Он поздравил учителей татарской школы с недавно прошедшим Днём учителя, поблагодарил родителей за их стремление поддерживать в детях желание обучению родного языка, пожелал удачи ученикам в новом учебном году.

Желаем нашим учителям творческих успехов, семейного благополучия, терпения в их нелегком деле, ну а ученикам воскресной школы новых побед. Ну а все желающие могут каждое воскресенье посещать воскресную школу по изучению татарского языка по адресу ул. Бажова, д.31.