«Халкым минем-2022»: в Алькино пройдёт татарский областной творческий фестиваль

14 мая в Центральном сельском доме культуры села Алькино м.р. Похвистневский Самарской области в 13-й раз пройдёт ежегодный татарский областной творческий фестиваль «Халкым минем-2022» («Мой народ»), посвященный году культурного наследия народов России.

Этот фестиваль является ярким событием не только для жителей села Алькино и Похвистневского района, но и для татар Самарской области.

Участники фестиваля станут самодеятельные творческие коллективы не только Самарской области, но и гости из Республик Татарстан и Башкортостан.

Инициатором и организатором этого фестиваля, в свое время, выступил Расих Музагитович Латыпов.

Организатором фестиваля выступает МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области».

Учредителями фестиваля являются: Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; Татарское культурно-просветительское общество «Туган тел» Похвистневского района Самарской области;

Фестиваль направлен на развитие национального татарского творчества, выявление талантливых исполнителей, сохранение и развитие национальных традиций и обычаев, самобытных народно певческих коллективов.

В этом году на суд жюри и зрителей участники представят фрагменты татарских театрализованных обрядовых действий.

Положение конкурса:

Подробная информация по тел. 8 (927) 711-55-15 – Гусарова Гюзель Арслановна

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