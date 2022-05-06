«Халкым минем-2022»: в Алькино пройдёт татарский областной творческий фестиваль

14 мая в Центральном сельском доме культуры села Алькино м.р. Похвистневский Самарской области в 13-й раз пройдёт ежегодный татарский областной творческий фестиваль «Халкым минем-2022» («Мой народ»), посвященный году культурного наследия народов России.
Этот фестиваль является ярким событием не только для жителей села Алькино и Похвистневского района, но и для татар Самарской области.
Участники фестиваля станут самодеятельные творческие коллективы не только Самарской области, но и гости из Республик Татарстан и Башкортостан.
Инициатором и организатором этого фестиваля, в свое время, выступил Расих Музагитович Латыпов.
Организатором фестиваля выступает МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области».
Учредителями фестиваля являются: Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; Татарское культурно-просветительское общество «Туган тел» Похвистневского района Самарской области;
Фестиваль направлен на развитие национального татарского творчества, выявление талантливых исполнителей, сохранение и развитие национальных традиций и обычаев, самобытных народно певческих коллективов.
В этом году на суд жюри и зрителей участники представят фрагменты татарских театрализованных обрядовых действий.
Положение конкурса:
Подробная информация по тел. 8 (927) 711-55-15 – Гусарова Гюзель Арслановна