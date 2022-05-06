tatruen
Главная / Новости / Документальный фильм «Кул Шариф. Возрождение» покажут в Москве
Документальный фильм «Кул Шариф. Возрождение» покажут в Москве

Документальный фильм «Кул Шариф. Возрождение» покажут в Москве

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.05.2022 0 5

14 мая в библиотеке Татарского культурного центра состоится просмотр нового документального фильма «Кул Шариф. Возрождение» об истории строительства соборной мечети Казанского кремля.

Этот объект включен в Список всемирного наследия Юнеско и признан одной из «100 лучших мечетей мира».
Фильм расскажет о том, чем этот проект стал для Татарстана, чьим гением он был реализован в сложнейший исторический период на рубеже ХХ века, какие творческие решения делают мечеть выдающимся образцом новой татарской архитектуры и уникальным художественным явлением.

Начало: 14 мая в 17.00
Адрес: Малый Татарский переулок.д.8.

avtonomiya.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.