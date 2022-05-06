Документальный фильм «Кул Шариф. Возрождение» покажут в Москве

14 мая в библиотеке Татарского культурного центра состоится просмотр нового документального фильма «Кул Шариф. Возрождение» об истории строительства соборной мечети Казанского кремля.

Этот объект включен в Список всемирного наследия Юнеско и признан одной из «100 лучших мечетей мира».

Фильм расскажет о том, чем этот проект стал для Татарстана, чьим гением он был реализован в сложнейший исторический период на рубеже ХХ века, какие творческие решения делают мечеть выдающимся образцом новой татарской архитектуры и уникальным художественным явлением.

Начало: 14 мая в 17.00

Адрес: Малый Татарский переулок.д.8.

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