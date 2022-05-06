Состоялась рабочая встреча по проведению самарского областного “Сабантуя-2022”

4 мая, на территории парка культуры и отдыха им. Юрия Гагарина прошла первая организационная встреча представителей татарских общественных организаций и МАУ г.о. Самара «Парки Самары» по поводу проведения областного национального татарского праздника “Сабантуй”.

4 июня 2022 года “Сабантуй” – любимый праздник самарских татар снова соберёт всех жителей на ярком этнокультурном событии города. Традиционной площадкой проведения станет парк культуры и отдыха им. Юрия Гагарина.

На встрече были представители СРТОО “Дуслык” в лице Президента, члена Национального совета Всемирного конгресса татар Фахрутдина Канюкаева, вице-президента Минахмета Халиуллова и директора Винера Нурмухамитова, представитель МАУ «Парки Самары», председатель СОТНКА Анвар Горланов, главный редактор журнала “Самар татарлары” общества “Туган Тел” Данияр Сайфиев, Мастер народных художественных ремёсел и промыслов Самарской области Гульнара Насыйрова и многие другие.

В рамках встречи обсуждались первоначальные задачи, дальнейшие планы по подготовке национального татарского праздника и их финансовое обеспечение.

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