В Елабуге прошел Чемпионат РТ по борьбе на поясах

В Елабуге на протяжении двух дней проходил Чемпионат Татарстана по борьбе на поясах. 4 мая в Легкоатлетическом манеже состоялось его открытие.

Стоит отметить, что это мероприятие проходит в Елабуге впервые. На него съехались сильнейшие спортсмены из 21 района республики.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РТ, президент Федерации кореш РТ Марат Ахметов и глава Елабужского района Рустем Нуриев. В мероприятии также приняли участие исполнительный директор Федерации борьбы на поясах РТ Хабир Хабибуллин, глава Тюлячинского района Назип Хазипов и глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Как отметил Рустем Нуриев, в Елабуге имеется колоссальный ресурс для развития спорта, который необходимо реализовать. В течение этого года в городе планируется проведение порядка 50-ти спортивных мероприятий.