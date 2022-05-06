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В Елабуге прошел Чемпионат РТ по борьбе на поясах

В Елабуге прошел Чемпионат РТ по борьбе на поясах

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, Соотечественники, 06.05.2022 0 8

В Елабуге на протяжении двух дней  проходил Чемпионат Татарстана по борьбе на поясах. 4 мая в Легкоатлетическом манеже состоялось его открытие.

Стоит отметить, что это мероприятие проходит в  Елабуге  впервые. На него съехались сильнейшие спортсмены из 21 района республики.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Государственного Совета РТ, президент Федерации кореш РТ Марат Ахметов и глава Елабужского района Рустем Нуриев. В мероприятии также приняли участие исполнительный директор Федерации борьбы на поясах РТ Хабир Хабибуллин, глава Тюлячинского района Назип Хазипов и глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Как отметил Рустем Нуриев, в Елабуге имеется колоссальный ресурс для развития спорта, который необходимо реализовать. В течение этого года в городе планируется проведение порядка 50-ти спортивных мероприятий.

elabuga-rt.ru

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