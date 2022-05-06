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В Сарманово прошла Международная конференция, посвященная известному религиоведу Мурату Рамзи

В Сарманово прошла Международная конференция, посвященная известному религиоведу Мурату Рамзи

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.05.2022 0 3

5 мая в Сармановском районе началась работа международной научно-практической конференции “Известный религиовед, просветитель, общественный деятель Мурат Рамзи: история и современность”.

В работе конференции принимали участие представители Исполкома Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман РТ, Института истории им.Ш.Марджани АН РТ, Российского исламского института, Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям, Региональной общественной организации “Общество татарских краеведов” РТ, Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак”, Фонда поддержки развития и укрепления семьи и семейных ценностей “Живое древо”, Меджлиса татарских мурз РТ, Землячества.

sarmanovo.tatarstan.ru

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