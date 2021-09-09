Хайдар Гильфанов принял участие в торжественном открытии памятника легендарной спортсменке Лилии Назмутдиновой

Постпред РТ Хайдар Гильфанов принял участие в торжественном открытии памятника легендарной спортсменке-художнице Лилии Биляловне Назмутдиновой, старшей в квартете сестёр, благодаря которым в Свердловской области появилась художественная гимнастика и во многом благодаря им сегодня этот вид спорта по популярности едва ли уступает футболу и хоккею.

На торжественном открытие памятника также приняли участие: депутат Государственной Думы Лев Игоревич Ковпак, депутат Екатеринбургской Городской Думы по Верх-Исетскому району, председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политики Ира Александровна Овчинникова, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин г.Екатеринбурга, директор Спортивного комплекса «Луч» Рафаил Рашидович Карманов, заслуженный Мастер Спорта РФ, Олимпийская Чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, директор Государственной спортивной школы имени сестер Назмутдиновых Ирина Александровна Зильбер, заслуженный Мастер Спорта СССР, Чемпионка Мира, Заслуженный тренер России, старший тренер Сборной команды Свердловской области – Наталья Анатольевна Каштанова, генерал-лейтенант Алексей Алексеевич Жиров, президент федерации художественной гимнастики Свердловской области Олег Петрович Слива, сестры Лилии Биляловны – заслуженные, почетные мастера спорта СССР Розалия Биляловна, Альфия Биляловна и Ильмира Биляловна Назмутдиновы.

Памятник выполнен из Карельского Габбро-Диабаза, обратная сторона создана художником-скульптором Михаилом Калининым. Интереснейший замысел ручной работы, в котором он отобразил образ Лили Биляловны в движении с двумя обручами. Гравировка выполнена сусальным золотом.

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