Заседание Федерации университетов исламского мира пройдет в 2022 году в Болгаре

В дни празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году планируется провести Богословский форум и заседание Федерации университетов исламского мира, сообщил и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж».

«В рамках федерального и регионального плана мероприятий мы заявились с определенными предложениями, некоторые из них были поддержаны. Мы планируем провести большой Богословский форум, организовать выездное заседание исполнительного комитета Федерации университетов исламского мира, в который входят ректоры почти 15 исламских вузов Европы, Азии, Африки. На совещании мы планируем обсудить перспективы, тенденции, проблемы развития исламского образования как в контексте опыта России, так и международном контексте», — сказал Тимерханов.

По его словам, к празднованию академия планирует издать ряд фундаментальных трудов. В частности, трехтомное академическое издание рукописного сочинения религиозно-философского содержания болгарского ученого второй половины XII века Сулеймана Ибн Дауд Ас Саксини. Это будет оригинал в факсимиле на арабском языке с переводом на русский и татарский языки и научными комментариями.

tatar-inform.ru