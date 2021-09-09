Татарские «Родные напевы» услышат в Мордовии

11 сентября в Лямбирском районе пройдет гала-концерт XII Республиканского фестиваля-конкурса татарской песни «Авылым тавышлары» («Родные напевы»). Местом проведения станет сцена Культурно-спортивного центра «Алмаз».

За победу в музыкальном конкурсе поборются не только хозяева-лямбирцы, но и исполнители из других районов Мордовии.

О призах для победителей и призёров наряду с Республиканским Домом народного творчества и администрацией Лямбирского района позаботилось руководство региональной национально-культурной автономии «Якташлар» и крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш».

Зрителям фестиваля предлагают альтернативное, виртуальное присутствие в зале. И обещают провести онлайн-трансляцию гала-концерта татарских «Родных напевов» на Интернет-ресурсах Республиканского дома народного творчества.

Мила Мельникова

izvmor.ru