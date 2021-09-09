«Санкт-Петербургский Дом национальностей» определен основной площадкой для проведения мероприятия «Татарча диктант»

Завтра стартует всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». С каждым днем география участников и желающих поддержать данную акцию становится все больше и больше. На имя Председателя Национального Совета В.Г. Шайхразиева активно поступают письма с желанием оказать содействие в проведении данной акции.

Как отметил Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Александр Бельский, «Санкт-Петербургский Дом национальностей» определен основной площадкой для проведения мероприятия. Учреждение окажет необходимое содействие представителям татарских национально-культурных объединений Санкт-Петербурга в проведении мероприятия. К проведению акции привлечена также «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова».

Напомним, в этом году акция будет проходить в течение трех дней. Основной день написания диктанта для участников из Татарстана и Башкортостана — 10 сентября, для участников из субъектов Российской Федерации — 11 сентября, странах зарубежья — 12 сентября.