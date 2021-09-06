Приглашаем на московские гастроли Казанской консерватории

Творческие коллективы Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова 15 сентября выступят на сцене Татарского культурного центра Москвы.

На благотворительном концерте «Казан утлары» выступят солисты оперной студии и оркестр «Tatarica» Казанской консерватории.

В программе примут участие молодые исполнители: певцы Айгуль Гардисламова, Ильгиз Мухутдинов, Диляра Тухватуллина, Руслан Закиров, Айрат Ганиев, Элиза Насырова, Диана Мухутдинова, Алина Хуснутдинова, баянист Ильназ Дудкин, скрипачка Камиля Сайфуллина, гармонист Рамазан Гиниятов и другие.

Дирижер – Ринат Халитов, художественный руководитель оперной студии Казанской консерватории – Альфия Заппарова.

На вечере прозвучат фрагменты опер, вокальная и инструментальная музыка композиторов Татарстана: Назиба Жиганова, Рустема Яхина, Джаудата Файзи, Салиха Сайдашева, Сары Садыковой, Мирсаида Яруллина.

Концерт пройдет при участии творческих коллективов Москвы – трио «Тальян», вокального ансамбля «Хазина» и ансамбля татарской песни «Мирас».

Татарский культурный центр Москвы и Казанскую консерватория совместная работа по популяризации музыкальной культуры Татарстана связывает не первый год. В 2019 году коллективы консерватории впервые выступили с благотворительным концертом на сцене центра, а творческие коллективы москвичей участвовали в Фестивале-конкурсе вокально-хоровых коллективов, организованном консерваторией.

В рамках гастрольной поездки творческие коллективы Казанской консерватории также примут участие в Фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». Зрители увидят постановки оперы «Рита» Г.Доницетти на малой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац и музыкальной комедии «Ходжа Насретдин» Дж.Файзи в Центре оперного пения Г.Вишневской.

За годы работы оперной студии Казанская консерватория подготовила свыше 50 спектаклей. Возобновлены произведения татарских композиторов: оперы Назиба Жиганова, музыкальные спектакли Салиха Сайдашева и Джаудата Файзи, организованы концертные проекты, посвященные творчеству Рената Еникеева и Мирсаида Яруллина, состоялись премьеры сочинений молодых композиторов Татарстана. Девятнадцать лет подряд проводится Фестиваль татарской хоровой музыки, его программы включают сочинения татарских классиков, редко исполняемые хоровые партитуры и даже мировые премьеры современных авторов.

Начало концерта в ТКЦ Москвы – 19.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

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