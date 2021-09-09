Стало известно, где в Альметьевске напишут «Татарча диктант»

Альметьевск присоединится к всемирной образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант». Она пройдет с 10 по 12 сентября. Для Татарстана и Башкортостана – 10 сентября, в остальной России – 11 сентября, за рубежом – 12 сентября.

В нефтеграде диктант организуют на более 60 площадках в офлайн формате. В центральной библиотеке им. С. Сулеймановой, ДК «Нефтьче», кафе «Ассоль» (центральный парк) и Молодежном центре. Акцию планируют провести с привлечением художественных коллективов и мастеров народного промысла. Напишут диктант по двум отрывкам из произведений известного татарского писателя, фольклориста Гумера Баширова.

Для участия необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте конкурса. Кроме того, в этом году диктант можно написать онлайн и сразу отправить на проверку.

Для участия онлайн потребуется:

1. Скачать и распечатать бланк, предоставленный на сайте диктанта;

2. Подключиться к каналу «ТНВ» и «ТНВ-планета» или к онлайн-трансляции с сайта «Татар-информ»;

3. Заполнить бланк под диктовку ведущих «ТНВ»;

отправить в день написания диктанта отсканированный бланк на электронную почту [email protected]

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