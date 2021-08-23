Художники со всей России запечатлели живописные виды Агрызского района Татарстана

В село Красный Бор Агрызского района Татарстана съехались художники, чтобы запечатлеть живописные виды северо-востока республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов.

«Здесь удивительно красивые места, где Иж впадает в Каму. Художники работают при температуре 36 градусов, стоит жара неимоверная. Писать этюды начинаем в четыре утра, пишем также красивые закаты и лунные ночи. Здесь необыкновенные ландшафты, первый раз такие вижу — и косогорья, и обрывы, и впадины», — отметил собеседник агентства.

Всего на пленэр съехались 25 художников, среди них есть и новички, и настоящие профессионалы. Так, к примеру, в Агрызский район приехали народный художник Удмуртии Валентин Белых, народный художник, профессор из Чувашии Анатолий Данилов, заслуженный художник Чувашии Викентий Лукьянов, мастера кисти из Самары, Череповца, Киргизии.

«Команда у нас многонациональная, тем более в Татарстане объявлен Год родных языков и народного единства», — отметил Мингазов.

Художники написали уже более 30 картин. Планируется, что полотна с местными пейзажами живописцы отдадут в дар Агрызскому району. Они будут размещены в открывшемся недавно доме-музее Мухамеджана Ахмеджанова в Иж-Бобье. А перед закрытием пленэра художники намерены организовать выставку всех написанных здесь этюдов.

Кроме того, профессионалы проводят мастер-классы для местных жителей. По просьбе главы района Азата Валеева, который сам является большим поклонником живописи, художники провели занятия для учащихся школы искусств, воспитанников приюта «Ласка». А накануне на берегу Камы состоялся открытый массовый пленэр, в рамках которого каждый желающий мог понаблюдать, как работают художники, побеседовать с ними.

«Желающих побеседовать было много, люди подходили, сравнивали этюды и природу и говорили, что картины получаются более яркими. И сами художники без ума от местных краев, от внимания», — поделился впечатлениями Мударис Мингазов.

Заместитель руководителя исполкома Агрызского района Республики Татарстан Ольга Баженова отметила, что всероссийский плэнер проводится в муниципальном образовании впервые.

«Для нас очень удивительно, что приехало много гостей, проводят такую работу. Местные жители оставляют положительные отзывы. Многие из них увидели красоту нашего края совсем с другой стороны. Мы постоянно здесь живем, и для нас было открытием увидеть красоту нашего края, которая преобразилась в картинах художников», — сказала Ольга Баженова.

tatar-inform.ru