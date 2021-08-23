Родственники великого поэта Габдуллы Тукая посетили исторические места Татарстана

В Казань приехали родственники великого поэта Габдуллы Тукая из Бардымского района Пермского края. Они – внуки дедушки Зиннатуллы, деда Габдуллы Тукая по материнской линии.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, во время рабочей поездки в Пермский край, приглашал наших соотечественников посетить Казань. Их визит в столицу и экскурсия по Татарстану была организована Всемирным конгрессом татар.

20 августа главный редактор газеты “Таң” Эльмарт Уразов, Рафик Акманаев, Альфия Якупова и 9-летняя Динара Мустакимова посетили Всемирный конгресс татар и приняли участие в съемки передачи студии “Дөнья”.

В течение 3 дней наши соотечественники ознакомились с историческими местами Казани и Татарстана: побывали в Союзе писателей Республики Татарстан, посетили села Новый Кырлай, Кушлауч и Учили, ознакомились с Арским педагогическим колледжем им.г.Тукая, а также побывали на экскурсии в Старо-Татарской слободе и Казанской крепости, возложили цветы к памятникам Г. Тукая.