I Всероссийский конкурс чтецов Корана имени Эдуарда хаджи Ганеева прошел в Саратове

8 февраля 2022 года в Саратове прошел I Всероссийский конкурс чтецов Корана имени Эдуарда хаджи Ганеева, приуроченный к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и давший старт юбилейным торжествам в регионе. Организатор – коранический центр «Зейд бин Сабит» Духовного управления мусульман Саратовской области – при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации. В Конкурсе приняли участие 17 чтецов из 14 регионов России – Дагестана, Башкортостана, Ингушетии, Крыма, Татарстана, Мордовии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики, Ставропольского края, Московской, Пензенской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской областей. Чтецы состязались в двух номинациях – «хифз» (чтение наизусть всего текста Корана) и «Чтение наизусть 5 джузов», где свое мастерство продемонстрировали незрячие чтецы Корана.

«1100 лет назад, когда народы Волжской Булгарии официально приняли ислам, и ранее, когда к истине приобщались предки современных поволжских народов, на этих землях звучал призыв к молитве, звучали благородные аяты Священного Корана. Хвала Всевышнему, несмотря на пройденные тяжелые исторические времена, повторение слов Аллаха, поминание Его имени не прерывалось, а передавалось из поколения в поколение как бесценный дар. Сегодня мы не только желаем успеха и помощи Творца собравшимся в Саратове конкурсантам на их пути запечатления слова Всевышнего в своем разуме и в своем сердце, но и возносим мольбы за души наших предшественников, донесших исламскую ученость и просвещенность через книжное наследие и от сердца к сердцу…» – говорится в приветствии духовного лидера российских мусульман председателя ДУМ Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина организаторам и участникам конкурса. От лица главного муфтия России слова приветствия передал заместитель председателя ДУМ РФ по делам образования и науки Ренат Ислямов.

Ренат Ислямов также отметил: «Более 1100 лет назад наши предки на этих землях исповедовали ислам. Совершали молитву, читали Коран. И сейчас в наши дни – мы их наследники продолжаем чтить наши традиции и следуем Слову Всевышнего Творца. Идет Благословенный месяц Раджаб, когда Всевышний увеличивает вознаграждение за наши благие дела. Сегодня отмечается еще и День науки. Как мы знаем, в первых аятах Благородного Корана было послание к получению знаний, к чтению, к исламскому образованию. Именно поэтому сегодня на полях этого форума пройдет еще и межрегиональный круглый стол «Современные технологии и будущее образования».

Предваряя конкурсные выступления, председатель ДУМ Саратовской области муфтий Мукаддас Бибарсов сказал: «Коран как слово Всевышнего Аллаха занимает особое место в жизни каждого верующего человека. Коран – прежде всего – руководство, в котором дается понятие того, что есть «хорошо» и что есть «плохо»…Чтение Корана облагораживает человека, укрепляет все доброе и хорошее, что есть в человеке…». Мукаддас Бибарсов отметил заслуги Эдуарда хаджи Ганеева, имя которого носит конкурс, как выдающегося мецената, оказавшего поддержку возрождению и развитию ислама в регионе.

Тепло приветствовал участников первый заместитель председателя национального совета Всемирного конгресса татар, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. В составе жюри конкурса во главе с председателем известным российским коранхафизом председателем ДУМ Пензенской области Ислямом Дашкиным, – имам-хатыб Мемориальной мечети в Москве Асхат Гиматдинов, директор Центра подготовки хафизов Казанского исламского университета Абдурашид Фаизов.

В рамках программы мероприятия состоялся показ фильма о жизни и деятельности мецената Эдуарда хаджи Ганеева.

dumrf.ru