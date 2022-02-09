Портал “Питер татар” приглашает принять участие в онлайн-выставке художественного творчества «Вдохновение»

К участию в онлайн-выставке детского художественного творчества приглашаются дети от 6 лет и подростки от 12 лет и старше.

В процессе подготовки выставки рисунки будут выставляться в формате онлайн на Портал татар по 10 рисунков в каждом блоке. Приветствуются самостоятельные рисунки, отражающие национальную тему, виды Казани и Петербурга, образы легендарной царицы Сююмбике и татарских красавиц, изображение родной природы, цветов, натюрмортов. Техника исполнения – на усмотрение участника (карандаши, акварель, гуашь тушь, перо, акрил, батик).

Детские рисунки и поделки можно присылать в режиме онлайн до 4 апреля 2022 года на адрес: [email protected]

Лучшие работы будут представлены на выставке «Сююмбике» в Татарском культурном центре (ул.Чайковского 24).

Кураторы детской онлайн-выставки «Вдохновение»:

-заслуженный деятель искусств РТ, художник–живописец СПБСХ, СХРТ – Бахтиярова Сания Мифтяховна [email protected]

-Художник-график СПб СХ и СХ РТ Мустафина Эльмира [email protected]

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