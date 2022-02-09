Татарский центр г.Янгиюль (Узбекистан) принял участие в фестивале “Узбекистан – наш общий дом”

В Ташкентской области ежегодно в каждом районе проводится мероприятие “Узбекистан – наш общий дом”, где участвуют все национальности проживающие в солнечным Узбекистане. Вот и 2 февраля в Янгиюльском районе прошло это красочное мероприятие, где участвовали татары, русские, казахи, узбеки, уйгуры, корейцы.

Янгиюльский татарский общественно-культурный центр под руководством Гатауллиной Анисы Адихамовны ежегодно выходит со своими идеями и сценарием на проводимые мероприятия в течение 24 лет и занимает призовые места.

Молодёжная танцевальная группа под руководством Гильманова Салавата, награждённого юбилейной медалью к 30-летию Независимости Республики Узбекистан, всегда готовит новые номера к празднику.

Представительство Республики Татарстан

в Республике Узбекистан