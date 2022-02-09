Погружение в татарскую культуру: в Свердловской области пройдут Дни кино Республики Татарстан

В Свердловской области пройдут Дни кино Республики Татарстан. В программе – не только показы кинофильмов, но и мастер-класс по национальной борьбе, выставка тюбетеек и музыкальные мероприятия.

Фестиваль пройдет с 12 по 20 февраля на 10 площадках не только в Екатеринбурге, но и в Аракаево, Алапаевске, Нижнем Тагиле, Буланаше и других населенных пунктах Свердловской области. Среди участников – семь кинозалов, открытых благодаря национальному проекту «Культура». Все картины будут показаны на татарском языке с русскими субтитрами. Вход на показы свободный.

«Погрузиться в культуру Татарстана, к счастью, можно не только отправившись в путешествие в Республику, но также побывав на кинопоказах. Сегодня в Татарстане производятся фильмы во многих жанрах, начиная с экранизаций литературной классики и заканчивая артхаусом. Зрители встретятся с комедийным мюзиклом “Апипа”, мелодрамой “Исэнмесез”, драмами “Сумбуль” и “Байгал”. Фильмы будут интересны не только для татарских диаспор, но и для любого кинозрителя», – сказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

Церемония открытия Дней кино Республики Татарстан в Свердловской области состоится 12 февраля в 13:00 в Доме Кино, в Екатеринбурге. В ней примут участие представители «Татаркино» и режиссер фильма «Апипа» – первого татарского мюзикла, который будет показан на фестивале.

Кроме кинопоказов на некоторых площадках пройдут дополнительные мероприятия. Например, в кинотеатре «Родина» в Серове будет проведен Фестиваль татарской культуры – там развернется народное подворье, выступят вокальные и танцевальные коллективы, состоится мастер-класс по национальной борьбе, выставка тюбетеек. В Буланаше для зрителей, помимо показа комедийного мюзикла «Апипа», состоится выступление ансамбля татарской песни «Тан-Йолдызы».

Описание фильмов и расписание показов опубликовано на официальном сайте Свердловского областного фильмофонда.

Кинопоказы в рамках Дней кино Республики Татарстан курирует Свердловский областной фильмофонд (филиал Инновационного культурного центра). Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Свердловской области. Организатор проекта – кинопрокатная компания «Татаркино».

uralcult.ru