Начался прием заявок на конкурс о предоставлении грантов Правительства РТ на поддержку общественных организаций в регионах РФ, реализующих этнокультурные проекты в 2022 году

Министерством культуры Республики Татарстан объявлено о начале приема заявок на конкурс о предоставлении грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты в 2022 году.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.09.2021 № 856 «Об утверждении Порядка предоставления грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты, и состава Совета по предоставлению грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, реализующих этнокультурные проекты» Министерством культуры Республики Татарстан объявлен конкурс на получение грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан, реализующих этнокультурные проекты в 2022 году.

Срок приема заявок на участие в Конкурсе – с 4 февраля по 4 марта

2022 года.

Полный пакет документов доступен по ССЫЛКЕ.

tatarstan.ru