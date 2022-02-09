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Председатель Нацсовета отправляется с рабочим визитом в Саратовскую область

Председатель Нацсовета отправляется с рабочим визитом в Саратовскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 09.02.2022 0 13

10-12 февраля заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Нацонального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев прибывает в Саратовской области. Основной целью визита в регион является встреча с активом татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Помимо ряда деловых встреч Вице-премьер РТ посетит образовательные учреждения с этнокультурным (национальным) компонентом образования.

Культурная программа включает концерт мастеров искусст РТ, посвященный 30-летию ВКТ и 30-летию татарского общественного движения в Саратовской области. Мероприятие пройдет в “Шахматном дворце”.

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