Председатель Нацсовета отправляется с рабочим визитом в Саратовскую область

10-12 февраля заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Нацонального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев прибывает в Саратовской области. Основной целью визита в регион является встреча с активом татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.

Помимо ряда деловых встреч Вице-премьер РТ посетит образовательные учреждения с этнокультурным (национальным) компонентом образования.

Культурная программа включает концерт мастеров искусст РТ, посвященный 30-летию ВКТ и 30-летию татарского общественного движения в Саратовской области. Мероприятие пройдет в “Шахматном дворце”.