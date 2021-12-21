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Ильсур Хадиуллин принимает участие в Днях татарского просвещения в Оренбурге

Ильсур Хадиуллин принимает участие в Днях татарского просвещения в Оренбурге

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.12.2021 0 2

С 20 по 22 декабря в Оренбургской области проходят Дни татарского просвещения.

Подписано соглашение между образовательными организациями Оренбургской области и Республики Татарстан, а также вручены отраслевые награды Министерства образования и науки РТ лучшим учителям, директорам и методистам Оренбургской области.

В ходе Дней татарского просвещения прошли встречи в формате круглых столов и мастер-классы в Тат. Каргалинской школе Сакмарского района. Также министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин ознакомился с деятельностью библиотеки имени Хусаина Ямашева и возложил цветы к памятнику великого поэта Мусы Джалиля.

mon.tatarstan.ru

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