В Рыбно-Слободском мухтасибате открылась новая мечеть

В 15-й день месяца джумадаль-авваль в селе Зангар-Куль Рыбнослободского района открылась новая мечеть. Таким образом, в районе на сегодняшний день функционируют 45 мечетей.

Новая мечеть получила название “Гомәр” в честь брата главного спонсора строительства — генерального директора ЗАО “Кулон” Альберта Фахрутдинова.

В церемонии открытия приняли участие представители муфтията, гости, имамы района, жители села, строители. Участников торжества поприветствовал заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, который от имени муфтия Камиля хазрата Самигуллина вручил медаль “Единство” (“Бердәмлек”) Альберту Фахрутдинову. Он также рассказал для гостей и сельчан проповедь о роли мечетей в жизни мусульманин. Затем добрые пожелания высказали начальник отдела социально-культурной сферы Рыбно-Слободского района Рахима Рашитова, имамы района, гости.

Новая мечеть села Зангар-Куль построена за год из дерева. Она привлекает своей архитектурой, красотой, убранством, здесь созданы все условия для совершения богослужений, проведения религиозных обрядов, получения образования. Мечеть способна вместить до 60 человек одновременно. В сентябре 2021 года имамом мечети был избран Рамиль хазрат Зайнашев.

dumrt.ru