Татарская автономия Сургута примет участие в проекте «Своя Рубаха»

Русское Радио Сургут запускает новый проект под названием «Своя Рубаха». В рамках этого проекта каждый месяц слушатели радиостанции будут знакомиться с определённой национальностью, ее традициями, обычаями, национальными блюдами и т.д. Всего приглашено шесть национальностей.

Стать представителем татарской национальности получила приглашение Розалия Сабитова. Вчера состоялись первые съемки в рамках проекта. Спасибо Русское Радио за проект, призванный объединить национальности города и познакомить жителей города с традициями и обычаями народов, живущих в нашем округе.

Национально-культурная автономия татар г. Сургута