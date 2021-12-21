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Татарская автономия Сургута примет участие в проекте «Своя Рубаха»

Татарская автономия Сургута примет участие в проекте «Своя Рубаха»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.12.2021 0

Русское Радио Сургут запускает новый проект под названием «Своя Рубаха». В рамках этого проекта каждый месяц слушатели радиостанции будут знакомиться с определённой национальностью, ее традициями, обычаями, национальными блюдами и т.д. Всего приглашено шесть национальностей.

Стать представителем татарской национальности получила приглашение Розалия Сабитова. Вчера состоялись первые съемки в рамках проекта. Спасибо Русское Радио за проект, призванный объединить национальности города и познакомить жителей города с традициями и обычаями народов, живущих в нашем округе.

Национально-культурная автономия татар г. Сургута

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