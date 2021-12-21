Объявлены итоги конкурса на лучшее литературное произведение для детей имени Роберта Миннуллина в 2021 году

Конкурс стартовал 3 ноября 2021 года и организован Министерством культуры совместно с Союзом писателей РТ. Общий призовой фонд конкурса составлял 900 тысяч рублей.
Конкурс проводился с целью повышения интереса детей и юношества к татарскому языку и чтению, а также – в целях развития современной детской и юношеской литературы.
Победители определились следующим образом:
«Лучшее прозаическое произведение для детей или юношества» (повесть или рассказ):
I место – Гильманов Галимьян Хамитьянович «Булат нигә йокламый?!»;
II место–Муллагалиева Айгуль Габдулловна «Үзгәрмә, яме?!»;
III место –Хазиахметова Алфия Мирзануровна “Канатлар ныгыганда”.
«Лучший комикс» (рисованный рассказ, сюжет которого раскрывается в иллюстрациях):
I место –Аскарова Салима Юлаевна
Елизавета Андреевна Буланкина
Надежда Вячеславовна Чурилова
«Иясез ияләр илендә».
II место – Камалова Зулейха Камилевна «Тылсымлы карават»;
III место – Тимербаев Айдар Равилевич, Кандакова Ульяна Алексеевна «Яңа күлмәк»;
«Лучший скетч» (короткая одноактная пьеса комедийного или острого содержания с небольшим числом действующих лиц):
Шарифуллина Эльмира Мухаметовна «Карсыз кыш маҗарасы».
«Лучшее детское стихотворение (цикл стихотворений или поэма»):
I место – Башаров Рашит Гафарович «Һаваларда йолдыз»;
II место – Арсланова Рахима Минвалиевна «Көз»;
III место – Султанова Лейсан Ильдаровна (псевдоним Биби) «Дөньяны танып белү».