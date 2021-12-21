Объявлены итоги конкурса на лучшее литературное произведение для детей имени Роберта Миннуллина в 2021 году

Конкурс стартовал 3 ноября 2021 года и организован Министерством культуры совместно с Союзом писателей РТ. Общий призовой фонд конкурса составлял 900 тысяч рублей.

Конкурс проводился с целью повышения интереса детей и юношества к татарскому языку и чтению, а также – в целях развития современной детской и юношеской литературы.

Победители определились следующим образом:

«Лучшее прозаическое произведение для детей или юношества» (повесть или рассказ):

I место – Гильманов Галимьян Хамитьянович «Булат нигә йокламый?!»;

II место–Муллагалиева Айгуль Габдулловна «Үзгәрмә, яме?!»;

III место –Хазиахметова Алфия Мирзануровна “Канатлар ныгыганда”.

«Лучший комикс» (рисованный рассказ, сюжет которого раскрывается в иллюстрациях):

I место –Аскарова Салима Юлаевна

Елизавета Андреевна Буланкина

Надежда Вячеславовна Чурилова

«Иясез ияләр илендә».

II место – Камалова Зулейха Камилевна «Тылсымлы карават»;

III место – Тимербаев Айдар Равилевич, Кандакова Ульяна Алексеевна «Яңа күлмәк»;

«Лучший скетч» (короткая одноактная пьеса комедийного или острого содержания с небольшим числом действующих лиц):

Шарифуллина Эльмира Мухаметовна «Карсыз кыш маҗарасы».

«Лучшее детское стихотворение (цикл стихотворений или поэма»):

I место – Башаров Рашит Гафарович «Һаваларда йолдыз»;

II место – Арсланова Рахима Минвалиевна «Көз»;

III место – Султанова Лейсан Ильдаровна (псевдоним Биби) «Дөньяны танып белү».

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