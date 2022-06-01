Илюса Хузина приглашает на свой сольный концерт

8 июня, в свой день рождения, заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина представит сольный концерт “Birthday concert”.

“В творчестве артиста его зрители играют важную роль, поэтому свой день рождения в этом году я решила провести со своим любимым зрителем. Я уже более 15 лет на сцене и мне бы хотелось, чтобы встречи со зрителями проходили чаще. Из-за пандемии в последнее время они проходили весьма редко”, – отмечает певица.

Во время концерта, который пройдет на террасе Национальной библиотеки (Пушкина, 86), прозвучат песни из репертуара Илюсы Хузиной на татарском, русском и других языках, авторские песни солиста татарской рок-группы “Gauga” Оскара Юнусова в дуэте с автором, композиторов Эльмира Низамова и Миляуши Хайруллиной. В частности, прозвучат песни “Чулпан” и “Яңгыр астында” Оскара Юнусова, романс “Бәлки син” Эльмира Низамова и другие. К слову, в конце мая на сцене Тинчуринского театра с большим успехом прошли показы оперы “Кара Пулат” композитора Эльмира Низамова, главную роль в которой сыграла Илюса Хузина.

На концерте также выступят друзья и коллеги Илюсы Ильгиз Шайхразиев, Азат Гимадеев, Валерий Коротков и другие.

Сбор гостей в 18.00. Начало в 19.00 часов.

https://iliusa-khuzina.timepad.ru/event/2057171/

Для справки:

Илюса Хузина – оперная певица (сопрано), заслуженная артистка Татарстана, выпускница Казанской консерватории и магистратуры Кельнской Высшей школы музыки и танца (Германия). Победительница различных международных и российских вокальных конкурсов. Лауреатр фестиваля “Үзгәреш җиле”. Прошла курсы вокального искусства Assocciazione Culturale Artistica Enarmonica в Римини (Италия), мастер-курс известной оперной певицы Тахиры Менаждиновой (Прага), мастер-класс Ильдара Абдразакова и Лучано Ганчи (Италия) в рамках международного музыкального фестиваля Abdrazakov fest 2020. В 2013 году приняла участие на Рождественском концерте в Берлинской филармонии, в 2014 исполнила партию Шарлотты в опере Кшенека «Диктатор» в Кельне и партию Сандрины в опере Моцарта «Мнимая садовница» в Ахенском государственном театре (Германия). В 2015 году состоялся первый сольный концерт в городе Аахен (Германия). В том же году приняла участие в церемонии открытия Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани, спела вместе с Игорем Крутым на его творческом вечере. С 2017 года ежегодно дает сольные благотворительные концерты в помощь детям онкологическими заболеваниями для фонда онкоотделения ДРКБ «Город Добрых Людей».