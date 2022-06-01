В Тетюшском районе прошёл I Республиканский фестиваль детского народного творчества «Народные традиции-душа родного края»

В рамках Года культурного наследия народов России в Детской школе искусств Тетюшского района прошёл I Республиканский фестиваль детского народного творчества «Народные традиции-душа родного края».

Фестиваль организован в рамках Гранта Правительства Республики Татарстан.

Основной целью фестиваля является приобщение детей к наследию в области культуры и искусства народов России, а также сохранение и популяризация традиционной народной культуры, фольклора всех национальностей проживающих в Республике Татарстан и объединение разных народов и социальных групп, сохранение их культурной самобытности.

Участниками данного фестиваля стали дети от 4 до 17 лет из города Ульяновск, Буинского района и Тетюшского района. Всего в программе фестиваля приняли участие 130 человек.

Каждый участник фестиваля получил диплом и памятный подарок.

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