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В Тетюшском районе прошёл I Республиканский фестиваль детского народного творчества «Народные традиции-душа родного края»

В Тетюшском районе прошёл I Республиканский фестиваль детского народного творчества «Народные традиции-душа родного края»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.06.2022 0

В рамках Года культурного наследия народов России в Детской школе искусств Тетюшского района прошёл I Республиканский фестиваль детского народного творчества «Народные традиции-душа родного края».

Фестиваль организован в рамках Гранта Правительства Республики Татарстан.

Основной целью фестиваля является приобщение детей к наследию в области культуры и искусства народов России, а также сохранение и популяризация традиционной народной культуры, фольклора всех национальностей проживающих в Республике Татарстан и объединение разных народов и социальных групп, сохранение их культурной самобытности.

Участниками данного фестиваля стали дети от 4 до 17 лет из города Ульяновск, Буинского района и Тетюшского района. Всего в программе фестиваля приняли участие 130 человек.

Каждый участник фестиваля получил диплом и памятный подарок.

mincult.tatarstan.ru

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