Данис Шакиров посетил Соборную мечеть в Новокузнецке

Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров посетил Соборную мечеть города Новокузнецка. Сюда также приехал Глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов.

О деятельности религиозной организации рассказал муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тахир хазрат Бикчантаев и имам -хатыб мечети «Чулпан» Новокузнецка Анвар хазрат Аширов.

Напомним, 26 июня в Новокузнецке, в рамках Года культурного наследия народов России и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоится II Международный шахтерский Сабантуй. В городе идет подготовка к праздничным мероприятиям и проходят заседания оргкомитета.