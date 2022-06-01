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Данис Шакиров посетил Соборную мечеть в Новокузнецке

Данис Шакиров посетил Соборную мечеть в Новокузнецке

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.06.2022 0 3

Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров посетил Соборную мечеть города Новокузнецка. Сюда также приехал Глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов.

О деятельности религиозной организации рассказал муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тахир хазрат Бикчантаев и имам -хатыб мечети «Чулпан» Новокузнецка Анвар хазрат Аширов.

Напомним, 26 июня в Новокузнецке, в рамках Года культурного наследия народов России и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоится II Международный шахтерский Сабантуй. В городе идет подготовка к праздничным мероприятиям и проходят заседания оргкомитета.

 

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