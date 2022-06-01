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В Тинчуринском театре открывается лаборатория для драматургов «Соф(т) татарча»

В Тинчуринском театре открывается лаборатория для драматургов «Соф(т) татарча»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.06.2022 0 1

Тинчуринский театр совместно с Литературным музеем Габдуллы Тукая запускает театральную лабораторию для драматургов «Соф(т) татарча». Цель лаборатории — создание пьесы с участием робота, разговаривающем на татарском языке.

Темы лаборатории — отношение старшего поколения татар с цифровой техникой и новыми технологиями.

В ходе лаборатории драматурги познакомятся с роботом «Апуш», который проводит экскурсии в музее Габдуллы Тукая, и, ориентируясь на него, напишут пьесу.

Куратор лаборатории — режиссер Туфан Имамутдинов.

Постановку спектакля будет осуществлять главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов.

Премьера на сцене театра имени Тинчурина планируется в новом театральном сезоне и будет посвящена Году цифровизации в Татарстане, который объявил президент республики Рустам Минниханов в 2022 году.

mincult.tatarstan.ru

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