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Василь Шайхразиев встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым

Василь Шайхразиев встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.06.2022 0 2

Сегодня в Доме Правительства Республики Саха (Якутия) состоялось совещание о ходе подготовки Дней Республики Татарстан в Якутии в рамках 100-летнего юбилея Республики Саха.

Данное мероприятие было посвящено подведению итогов двухдневного рабочего визита делегации Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

В ходе встречи со вступительном словом выступили Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

В ходе своего выступления Василь Шайхразиев подвел итоги двухдневного рабочего визита и выразил слова благодарности Айсену Николаеву за гостеприимство и вклад в укреплении дружественных связей между Татарстаном и Якутией.

Также вице-премьер отметил, что прошлым летом в Татарстане прошли Дни Якутии, приуроченные к столетию Татарской АССР. В завершение своего выступления Василь Шайхразиев пожелал, чтобы предстоящие дни Татарстана, которые запланированы с 22 по 24 июня в столице Якутии, прошли на высоком уровне.

 

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