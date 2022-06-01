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В Якутске обсудили вопросы организации Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия)

В Якутске обсудили вопросы организации Дней Татарстана в Республике Саха (Якутия)

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.06.2022 0 2

Сегодня Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в совещании, на котором подвели итоги подготовки к проведению Дней Татарстана и была утверждена программа на 23-25 июня.

На встрече также присутствовали заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гасанбалаев, Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова, Начальник управления культуры и развития языков народов Татарстана аппарата кабмина Республики Татарстан Ляйсан Низамова, Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе
с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, представители министерств Республики Саха (Якутия) и Республики Татарстан и др. 

В рамках Дней Татарстана  пройдут Дни татарстанского кино, электронная выставка объединения “ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ”, концерты мастеров искусств Республики Татарстан, выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, эскпозиция передвижной выставки “В гостях у татар”, гастроли Буинского государственного драматического театра и другие мероприятия.

 

 

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